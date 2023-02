Roma a Lecce per un vivere un weekend da seconda

AS ROMA NEWS – Riparte la caccia ai tre punti. La Roma, che di solito con le “piccole” non ha quasi mai sbagliato quest’anno, è di scena a Lecce per rimettere il Milan alle spalle e volare al secondo posto in classifica, in attesa della partita dell’Inter di lunedì prossimo sul campo della Samp.

I rossoneri ieri sera hanno domato a fatica un buon Torino: un colpo di testa di Giroud ha permesso a Pioli di respirare. La corsa Champions dunque resta vivacissima e dall’esito imprevedibile. Dybala e compagni devono rispondere presente, anche per sfruttare lo scontro tra Lazio e Atalanta che si giocherà subito dopo.

Il Lecce è un avversario insidioso, specialmente in casa. I salentini tra le proprie mura hanno mietuto vittime eccellenti, battendo Atalanta e Lazio, e imponendo il pari a Milan e Fiorentina. Servirà una Roma al massimo per portarsi a casa i tre punti.

Josè Mourinho non farà calcoli in vista della ripartenza dell’Europa League e rimetterà in campo la squadra migliore, e cioè quella che sabato scorso ha battuto l’Empoli per due a zero. Ma i giallorossi in panchina ritrovano un giocatore che, se dimostrerà di stare bene, può diventare l’arma vincente di questa seconda metà di stagione.

“I primi minuti si avvicinano”, ha scritto ieri Gini Wijnaldum. Che oggi con ogni probabilità tornerà a giocare una partita ufficiale dopo mesi e mesi di estenuante attesa, sua e dei tifosi romanisti che vedevano nell’olandese quel giocatore capace di far fare il salto di qualità alla mediana giallorossa.

Quello che però può fare la differenza è lo spirito di gruppo, l’entusiasmo, la volontà ferrea della squadra di raggiungere un obiettivo fondamentale per le ambizioni del club. L’addio di Zaniolo ha indebolito numericamente la rosa, ma potrebbe aver cementato ancora di più quella “famiglia” di cui parla più volte l’allenatore portoghese.

Che deve restare unita e concentrata, continuando a fare punti. La Roma al momento ne ha ben 8 in più della passata stagione. A dimostrazione del buon lavoro fatto fino ad ora da Mou e dalla società. Ma ora bisogna non fermarsi.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini