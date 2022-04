La Roma Primavera vince ancora: 1 a 0 sul campo della Spal, decide Faticanti

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Altra vittoria per la Roma Primavera di Alberto De Rossi, sempre più sola in testa al campionato.

I giovani giallorossi hanno battuto la Spal per 1 a 0 sul campo dei ferraresi.

Decide un gol realizzato dal centrocampista Faticanti, in rete dopo uno spunto personale, a metà del primo tempo.

Nella ripresa la gara è stata piuttosto accesa, con i padroni di casa alla costante ricerca del pareggio, ma la difesa giallorossa ha retto e portato a casa un altra vittoria.

IL TABELLINO DEL MATCH

SPAL: Magri; Forapani, Saio, Nador, Borsoi (81′ De Militao); Mihai (81′ Saiani), Markhiyev (71′ Martini), Noireau; Orfei (83′ Fiori), Wilke, Ellertsson (71′ Sperti).

A disp.: Rigon, Simonetta, Breit, Traoré, Meneghini, Yabré.

All.: Mandelli.

ROMA: Mastrantonio; Ndiaye, Morichelli, Keramitsis (54′ Vicario); Missori, Faticanti (89′ Pagano), Tripi, Oliveras (61′ Rocchetti); Volpato (61′ Cassano); Voelkerling Persson, Cherubini (54′ Tahirovic).

A disp.: Baldi, Del Bello, Feratovič, Di Bartolo, Louakima, Vetkal, Koffi.

All.: De Rossi.

Arbitro: Nicolò Marini – Assistenti: Maicol Ferrari – Costin Del Santo Spataru.

Marcatori: 25′ Faticanti

Ammoniti: Markhiyev (S), Faticanti (R)

Recupero: 2′ pt, 5′ st