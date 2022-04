Serie A, la Juve si salva al 95′ contro il Bologna rimasto in nove: finisce 1-1

NOTIZIE SERIE A – La Juventus fatica non poco in casa contro il Bologna, ma riesce a salvarsi al 95′ grazie alla rete di Vlahovic.

All’Allianz Stadium succede di tutto: nel secondo tempo il Bologna trova il gol del vantaggio grazie alla rete di Arnautovic al 52′, e la squadra di Mihajlovic riesce a controllare il gioco fino quasi al termine della partita.

Al 84′ però ci sono ben due espulsioni per il Bologna: prima tocca a Soumaoro per un fallo su Morata, e subito dopo a Medel per proteste. Il Bologna si trova così a dover giocare gli ultimi minuti in nove.

La Juventus ritrova così coraggio e riesce a trovare l’insperato pareggio allo scadere del recupero, grazie alla rete di Vlahovic siglata al 95′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Redazione Giallorossi.net