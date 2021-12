La Roma Primavera vince di rigore: Riccardi e Volpato stendono il Napoli

NOTIZIE AS ROMA – La Roma Primavera non si ferma più. I ragazzi di Alberto De Rossi portano a casa anche la sfida contro i pari età del Napoli confermandosi sempre più primi in classifica.

Nel primo tempo Mastrantonio salva il risultato parando il rigore calciato da Cioffi. Nella ripresa è Riccardi a sfruttare un penalty per portare i suoi in vantaggio. Pochi minuti dopo però è Cioffi a regalare il pareggio ai partenopei.

Nella ripresa però un nuovo rigore assegnato alla Roma per fallo su Volpato e trasformato dallo stesso trequartista regala i tre punti ai giallorossi, sempre più soli in testa alla classifica.

IL TABELLINO DEL MATCH

NAPOLI: Idsiak; Barba (86′ Di Dona), Costanzo, Hysaj; Marchisano, Vergara, Coli Saco, Spavone (86′ De Pasquale), Giannini; D’Agostino, Cioffi (69′ Ambrosino).

A disp.: Boffelli, De Marco, Di Dona, Manè, Spedalieri, Pontillo, Gioielli, Flora, Marranzino, Mercurio, Pesce, Touré.

All.: N. Frustalupi

ROMA: Mastrantonio; Tripi, Pellegrini, Keramitsis; Louakima (58′ Missori), Faticanti, Tahirovic, Oliveras; Riccardi (58′ Volpato); Voelkerling Persson (46′ Satriano), Cherubini (64′ Padula).

A disp.: Baldi, Di Bartolo, Dicorato, Ngingi, Bianchino, Pagano.

All.: A. De Rossi.

Arbitro: Luca De Angeli. Assistenti: Alessandro Maninetti – Fabriizio Giorgi.

Ammonizioni: Tripi (R), Coli Saco (N), Louakima (R)

Recupero: 5′ pt, 6′ st

Marcatori: 51′ rig. Riccardi, 59′ Cioffi, 80′ rig. Volpato