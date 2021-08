La Roma punta in alto col colpo Abraham

AS ROMA NEWS – Per caratteristiche fisiche e tecniche, Tammy Abraham somiglia a Lukaku più di Dzeko, scrive oggi Sportweek. Eppure, le tortuose e infinite vie del mercato hanno portato il bosniaco all’Inter e il ventitreenne ex Chelsea in giallorosso. Il campo dirà chi ci ha guadagnato.

A bocce ferme si può tranquillamente affermare che la Roma ha fatto un gran colpo, e non soltanto perché in Italia è finalmente arrivato un giocatore che ha il meglio della carriera davanti a sé e non alle spalle.

Abraham arriva da una stagione in Inghilterra da soli 6 gol in 22 partite, poche delle quali da titolare, a causa di problemi muscolari e del costosissimo arrivo di Werner, ma l’anno prima ne aveva fatti 15 in 34 gare.

Soprattutto, come Dzeko, è un centravanti associativo, nel senso che lega il suo gioco a quello della squadra. Con lui, Mou può davvero puntare in alto.

Fonte: Sportweek