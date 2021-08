Roma, Xhaka resta in corsa. Pinto a Londra anche per Douglas Luiz

CALCIOMERCATO ROMA ULTIME NOTIZIE – Non è ancora tramontata l’ipotesi Granit Xhaka in chiave Roma, un tormentone che potrebbe riaccendersi in questi ultimi giorni di calciomercato.

Stando a quanto scrive l’edizione odierna de Il Messaggero (S. Carina), il centrocampista svizzero sembrava essere sul punto di rinnovare con l’Arsenal, ma la verità è che nonostante i rumors, il calciatore non ha ancora firmato nulla.

Inoltre i Gunners continuano a comprare rinforzi a centrocampo: dopo aver acquistato Lokonga dall’Anderlecht, gli inglesi hanno preso a titolo definitivo anche Odegaard dal Real Madrid. Insomma, la pista Xhaka resta viva, almeno fino a quando non si materializzerà davvero il tanto chiacchierato rinnovo.

Ma lo svizzero non è l’unico grande obiettivo di Pinto: il viaggio a Londra del gm giallorosso è servito anche per capire i margini di manovra per Douglas Luiz, nazionale brasiliano che gioca nell’Aston Villa. Il mediano ha il contratto in scadenza nel 2023, e il costo del cartellino si aggira sui 30 milioni.