Mou spera ancora in tre rinforzi

AS ROMA NEWS – Non uno, nè due, ma ben tre rinforzi. E’ quello che spera di avere ancora sul mercato Josè Mourinho per rendere la Roma davvero competitiva e approfittare dell’indebolimento di alcune squadre che lo scorso anno sono finite davanti. Lo scrive l’edizione odierna del Corriere della Sera (L. Valdiserri).

Il mercato è ancora aperto per altri dieci giorni, e bisogna ancora vendere prima di poter comprare. Ma Josè Mourinho vorrebbe avere prima di tutto un regista che sappia dare equilibrio alla squadra, e poi anche un difensore e un vice Karsdorp.

Sarà molto difficile però riuscire ad accontentare lo Special One in tutti e tre i reparti, anche considerando che numericamente in difesa i giocatori ci sono. Il problema è che Smalling non sembra essere più quello del primo anno alla Roma, e Reynolds non ha convinto il tecnico.

Lacune che verranno risolte molto probabilmente nel corso dei prossimi mercato. Ma da qui a fine agosto Pinto farà di sicuro all-in per il centrocampista: Zakaria e Anguissa restano i nomi più caldi.