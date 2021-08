UFFICIALE: Florenzi in prestito con diritto di riscatto al Milan (COMUNICATO AS ROMA)

FLORENZI AL MILAN – La Roma, tramite il proprio sito ufficiale, ha reso noto di aver ceduto Alessandro Florenzi al Milan per la prossima stagione.

Il terzino campione d’Europa si trasferirà ai rossoneri in prestito con diritto di riscatto. Questo il comunicato del club giallorosso:

“L’AS Roma comunica di aver ceduto in prestito all’AC Milan, con diritto di opzione per l’acquisto definitivo, i diritti alle prestazioni sportive di Alessandro Florenzi, fino al 30 giugno 2022. Cresciuto nel vivaio giallorosso, Florenzi ha esordito in Prima Squadra il 22 maggio 2011.”

“Nel corso delle ultime due stagioni ha giocato in prestito al Valencia da gennaio a giugno 2020 e al Paris Saint-Germain nel 2020-21. Tutta l’AS Roma desidera augurare ad Alessandro le migliori fortune per questa nuova avventura”.