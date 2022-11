La Roma ribalta il Ludogorets e ora aspetta gli “squali”

AS ROMA NEWS – Missione compiuta, ma che fatica. La Roma soffre, va sotto, ma poi si scuote e ribalta il Ludogorets nella ripresa grazie soprattutto a un giocatore tornato a essere decisivo: Nicolò Zaniolo.

Complimenti ai bulgari, una formazione che sorprende per qualità delle giocate davanti a uno stadio quasi tutto giallorosso. Ma la Roma, appena ha alzato il livello della sua partita, non ha dato scampo agli avversari.

Il primo tempo comincia benino, con le solite occasioni sprecate dai padroni di casa per mancanza di cattiveria ma anche di qualità delle giocate dei suoi attaccanti. Deludentissimo Belotti, che sbaglia ogni scelta tecnica e che non riesce a trovare il feeling giusto con i compagni, specie quello di reparto, quel Tammy Abraham che continua a non segnare nonostante la rinnovata fiducia del tecnico.

E allora è il Ludogorets a uscire dal guscio e a cercare addirittura il gol del vantaggio, che sfiora prima con Tekpetey e poi con Cauly (palo scheggiato), e che trova alla fine con Rick al termine di una bella azione personale. E così, al duplice fischio dell’arbitro, per la prima volta da tanto tempo l’Olimpico riserva alla squadra una pioggia di fischi. Che però hanno l’effetto sperato: scuotere i giallorossi.

Mourinho pensa al resto: dentro Cristante, Volpato e Zaniolo, fuori Karsdorp, Camara e Belotti. La squadra che rientra sul terreno di gioco è subito un’altra. Piovono le occasioni, poi arrivano i due rigori che ribaltano il discorso qualificazione a favore della Roma: se li procura entrambi Zaniolo e li realizza Pellegrini con grande freddezza.

Il Ludogorets però non molla, trova nuova linfa dai cambi e colpisce ancora con Nonato, complice la solita deviazione sfortunata che libera l’attaccante davanti a Rui Patricio. Quando l’incubo sembra materializzarsi, il VAR richiama il direttore di gara per un precedente fallo su Ibanez, e così Dabanović cancella la rete del 2 a 2.

Una boccata d’ossigeno per la Roma, una mazzata per i bulgari. Che crollano sotto i colpo di uno scatenato Zaniolo: l’attaccante inventa una giocata delle sue, andando via a mezza difesa e battendo il portiere avversario con un tocco di punta. E’ la rete che spezza le gambe al Ludogorets.

L’Olimpico trasforma i fischi in applausi. La Roma ce la fa e raggiunge l’obiettivo minimo, e cioè il secondo posto in un girone che era alla portata dei giallorossi. Il primo obiettivo stagionale è raggiunto, ma per continuare il suo cammino in Europa League la Roma dovrà affrontare e battere uno degli “squali” scesi dalla Champions (lunedì prossimo il sorteggio).

Ci sarà parecchio tempo per pensarci. Adesso testa al campionato: domenica arriva un derby che può dare la svolta alla stagione. Vincerlo sarebbe oro puro. La Roma ci crede, la vittoria di ieri ha dato nuovo morale e convinzione, ma la squadra deve raschiare il fondo del barile per ritrovare le energie necessarie. La corsa continua.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini