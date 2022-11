MOURINHO: “Restare in Europa League era una questione di orgoglio, ora arrivano gli squali. Volpato? Deve imparare a difendere”

AS ROMA NEWS – Mister Josè Mourinho si presenta davanti ai microfoni dei giornalisti per commentare la prestazione dei suoi calciatori al termine di Roma-Ludogorets.

Di seguito tutte le dichiarazioni del tecnico portoghese sulla gara di Europa League giocata questa sera allo Stadio Olimpico.

JOSE MOURINHO A SKY SPORT

La Roma doveva vincere. Come ha cambiato la squadra?

“Partita davvero difficile, loro sanno giocare, hanno velocità e creatività. Nel secondo tempo abbiamo rischiato tutto, atteggiamento e intensità diverso. La caratteristiche di Zaniolo ci hanno aiutato tanto. Il gol è arrivato, però dobbiamo giocare meglio e gestire meglio. Ne playoff ci saranno squadre di livello superiore, ma passare il girone era una questione di orgoglio, di evoluzione, ma ora arrivano gli squali…”

Lei parla di atteggiamento…

“Da quel punto di vista sono tutti intoccabili. Mi è sembrato ingiusto una cosa, devono rispettarlo di più, c’è qualche rumore che non aiuta. Lui è esemplare nel suo atteggiamento. Volpato e Pellegrini sono due giocatori di creatività, il prossimo step del ragazzino sarò poter giocare quando bisogna difendere, non ha imparato ancora questo. Ha grande velocità, creatività, ma senza palla e quando dobbiamo difendere è dura…”

Questi ragazzino però danno qualcosa in più…

“Mi fa piacere. Non mettiamo in campo giocatori che non sono preparati ma solo per statistica, non è questo l’obiettivo. Vanno dentro se sono preparati. Volpato quando gioca, crea tanto. E’ un po’ anarchico ma crea anarchia anche nell’opponente. Oggi dopo il 2 a 1 avevamo bisogno di chiudere il centrocampo, di raddoppiare, una parola che ancora non esiste nel suo vocabolario. Ma è un piacere vederlo, quando raggiungi i 60 anni sono cose che ti fa piacere vedere…”

Quanta forza dà anche per il campionato?

“Continuare in Europa era una questione di orgoglio. Tornare in Conference come una delle più forti non era il nostro obiettivo. Sappiamo che ora arrivano gli squali e magari non abbiamo le condizioni, non lo so. Dopo il Napoli, abbiamo vinto tre partite. Ora siamo stanchi. Ma è il mio modo di pensare le cose, era una partita decisiva, non volevamo essere eliminati. Andiamo a casa felici, e domenica saremo qua. Partita grande, che ci piace giocare”.

JOSE’ MOURINHO A DAZN

Grande secondo tempo, quanto vale questo passaggio del turno?

“Penso che la vittoria valga 600mila euro (ride, ndr). Non so quanto valga il passaggio del turno, ogni euro per noi società è importante. Ma ho capito la tua domanda. Vale orgoglio e crescita. Se andiamo in Conference League oggi diventiamo subito uno dei più grandi candidati a vincere, ma non volevamo questo. Adesso viene gente fatta per vincere la Champions, tante altre squadre di qualità. Sarà una competizione di qualità, ma sarà a febbraio. Adesso non pensiamo all’Europa, ma alle tre partite di campionato che mancano”.

Anche oggi si vince in rimonta e con i cambi. L’atteggiamento fa la differenza.

“Tutti gli allenatori quando fanno i cambi fanno bene, tutti pensano bene. Dopo sono i giocatori dentro che ti fanno diventare fenomeno o scarso. Oggi fortunatamente per noi i ragazzi che sono entrati hanno cambiato la partita”.

Le vittorie così danno una carica emotiva diversa. Ora c’è il derby, le energie si recuperano in un attimo?

“Penso di sì, non ci sono miracoli per la stanchezza fisica. Però il lato emotivo è importante e penso che il modo migliore per recuperare sia vincere, stare positivi ed essere felici. Giochiamo domenica contro la Lazio, che oggi ha fatto di nuovo riposare praticamente tutti i suoi giocatori. Sono due modi diversi di pensare: loro hanno pensato in un modo, noi in un altro. Domenica andiamo”.