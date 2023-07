La Roma saluta Coric e Bianda: ventidue minuti in cinque anni

NOTIZIE AS ROMA – La Roma saluta finalmente Ante Coric e William Bianda. I contratti dei due «talenti», mai sbocciati, sono infatti terminati ieri, racconta l’edizione odierna de Il Tempo.

I due acquisti sono targati Monchi, che nell’estate del 2018 li prelevò rispettivamente dalla Dinamo Zagabria (Coric) e dal Lens (Bianda) per un totale di 12 milioni – 6 a testa – più bonus, che tuttavia non sono mai maturati.

Chi aveva più aspettative era il croato, che arrivava nella capitale a 21 anni con già alcune presenze con la maglia della nazionale maggiore. Nei 5 anni da tesserato della Roma ha collezionato solamente tre presenze tra campionato e Champions League con la prima squadra con Di Francesco in panchina. Dopo si sono susseguiti quattro prestiti: prima in Spagna all’Almeria, poi in Olanda al VVV-Venlo, passando per l’NK Olimpia e all’FC Zurigo nella stagione 2021-22.

Il campionato appena concluso l’ha visto sempre fuori dalla squadra, decidendo quindi di non andare nuovamente in prestito aspettando la fine naturale del contratto. E proprio ieri Coric ha voluto salutare con una storia Instagram, scrivendo: «Ultimo giorno nel mio club».

Non ha invece mai giocato in prima squadra Bianda, disputando 31 partite con la Roma Primavera, realizzando due gol. Poi due prestiti, prima nel 2020 in Belgio, al Zulte Waregem, dove gioca solamente 7 partite, e poi il ritorno in Francia al Nancy, dove colleziona 26 presenze, un gol e un assist. Anche Bianda, come Coric, ha deciso di terminare l’ultima stagione fuori rosa.

Fonte: Il Tempo