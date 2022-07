La Roma saluta la New Balance: firma ad un passo con l’Adidas, sarà il nuovo sponsor tecnico

AS ROMA NEWS – La Roma sta per cambiare sponsor tecnico, abbandonando la New Balance per legarsi a un marchio finalmente all’altezza delle ambizioni del club come quello dell’Adidas.

Lo scrive l’edizione odierna de Il Tempo (A. Austini). I Friedkin vogliono potenziare i ricavi della società e nel breve periodo lo faranno grazie al nuovo partner per le divise da gioco.

Detto che il rapporto con New Balance scadrà a fine stagione e non verrà esercitata l’opzione di rinnovo, nei giorni scorsi è stata raggiunta una bozza di accordo con Adidas, che si accinge a produrre le maglie giallorosse a partire dalla stagione 2023/24.

La notizia dell’intesa di massima tra la Roma e la multinazionale d’abbigliamento trova riscontri nella sede centrale di Adidas a Herzogenaurach, in Baviera. Sta per essere firmato un contratto pluriennale, dal valore importante, che renderebbe il club di Friedkin uno dei più pagati in Italia dopo la Juventus.

La squadra di Agnelli già indossa le tre strisce del brand tedesco con un accordo da 408 milioni di euro in otto anni, con scadenza nel 2027. Come nel caso dei bianconeri, anche l’offerta pronta per essere accettata dalla Roma prevede una base fissa e degli importi variabili legati alle royalties sui prodotti venduti, alle competizioni a cui parteciperà la squadra di Mourinho e ai risultati sportivi raggiunti.

La presenza di un personaggio internazionale come lo Special One e l’arrivo di Dybala sono elementi cruciali per favorire l’intesa: entrambi sono infatti testimonial di Adidas, che ha sciolto le riserve e intensificato i contatti con Friedkin dopo la vittoria della Conference League, fondamentale per certificare la crescita di competitività e d’immagine della squadra.

I contatti sono serrati e le firme a un passo, visto che è già tempo di preparare le maglie per la stagione 2023/24. Sarà un deja-vu: l’azienda tedesca ha prodotto alcune delle divise più apprezzate dai tifosi romanisti dal 1991 al 1994.

Fonte: Il Tempo