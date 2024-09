La Roma si ferma sul più bello

AS ROMA NEWS – Il gol di Paredes, quello “sbagliato”, rende amaro l’esordio europeo di Ivan Juric. La Roma viene ripresa dall’Athletic Bilbao quando mancavano solo una manciata di minuti alla fine della partita, con i giallorossi che sembravano reggere senza troppi patemi d’animo il massimo sforzo degli spagnoli.

Il pari è una piccola beffa, ma non pregiudica il cammino della Roma in coppa, con i giallorossi che potranno riscattarsi la prossima settimana sul campo dell’Elfsborg. Se il risultato non è quello sperato, la prestazione della squadra dà più spunti positivi che negativi.

Juric, si sa, chiede uno sforzo maggiore ai suoi, e la Roma per quasi un’ora di gioco è riuscita a stare sul pezzo, imponendo ritmi alti al Bilbao, con gli spagnoli che, dopo un buon avvio, hanno subito il gioco aggressivo e di qualità di Dybala e compagni. L’azione del gol di Dovbyk è da applausi, con il centravanti ucraino che sembra essersi definitivamente sbloccato: anche ieri l’ex Girona è stato tra i migliori in campo insieme a Konè, altro acquisto assolutamente azzeccato della scorsa campagna acquisti, Ndicka e Angelino, due intoccabili di Juric.

La note note dolenti della serata, oltre al risultato, sono l’ennesimo stop di Dybala, che non può giocare più di una partita a settimana, e il calo fisico e tecnico della squadra nella ripresa. La sliding door del match è stata senza dubbio la palla gol clamorosa regalata dalla difesa del Bilbao a Soulè, deludente anche ieri: l’argentino, appena entrato in campo, avrebbe l’occasione di sbloccarsi ma si fa parare il sinistro da Agirrezabala, sprecando un ghiottissimo match point.

Da lì i baschi, anche grazie ai cambi e all’inserimento di un vivace Nico Williams, hanno cominciato a spingere con insistenza. La Roma, incapace di ripartire con efficacia, si consegna agli avversari ma difende bene, senza lasciare all’Athletic grosse occasioni. Fino al calcio da fermo che ha portato Aitor Paredes a freddare l’Olimpico. Un peccato. Ma la partita da vincere resta quella di domenica contro il Venezia. Perchè se il cammino in Europa non è affatto pregiudicato, in campionato l’inizio choc dei giallorossi non rende possibile altri passi falsi.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

