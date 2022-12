La Roma si rifà l’attacco

AS RMA NEWS – Per un attaccante olandese che sta per uscire, ce n’è un altro che la Roma vorebbe far entrare. Parliamo di Justin Kluivert, destinato al Valencia, e di Memphis Depay, nome che trova conferme in chiave giallorossa.

L’indiscrezione di mercato era già stata lanciata ieri dalle pagine di Tuttosport, e oggi viene rilanciata dal Corriere della Sera: Tiago Pinto sta lavorando all’affare con il calciatore, 28 anni, attualmente al Barcellona ma il cui contratto è in scadenza 2023.

L’attaccante, protagonista al Mondiale in Qatar, sta giocando pochissimo con la maglia blaugrana: per lui appena due presenze in Liga. La Roma, che ha problemi di qualità ed efficacia in attacco, ci sta pensando seriamente.

Depay è un attaccante duttile, capace ci giocare in diverse posizione del reparto avanzato: Mourinho potrebbe schierarlo sia largo a sinistra dietro alla punta, in tandem con un altro centravanti, o come unico riferimento avanzato.

L’obiettivo è trovare un accordo con il Barcellona per il trasferimento del calciatore in prestito da gennaio, e poi, una volta scaduto il suo contratto, trattenerlo nella Capitale con un contratto pluriennale. Operazione dunque da seguire, e che potrebbe essere possibile però sono con una cessione nel reparto avanzato: Shomurodov ormai ha le valigie pronte, con Cremonese, Lecce, Torino e Sampdoria pronte ad assicurarsi le prestazioni dell’uzbeko.

