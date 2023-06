La Roma sistema la difesa: torna Llorente in prestito con diritto di riscatto, le cifre dell’affare

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Accordo con il Leeds per il ritorno a Trigoria di Diego Llorente. L’affare è ai dettagli, e il giocatore conta di essere a disposizione di Mourinho per l’inizio del ritiro, previsto per il 10 luglio.

Il club inglese, retrocesso in Championship dopo un campionato molto deludente concluso al penultimo posto, non ha intenzione di trattenere lo spagnolo, che a sua volta non ha intenzione di scendere di categoria.

La trattativa con la Roma è alle battute finali: Llorente tornerà a Trigoria in prestito oneroso (1,5 milioni di euro) con diritto di riscatto fissato a cifre molto più basse rispetto al precedente accordo (8-9 milioni).

Con Llorente e Ndicka la Roma ha sistemato definitivamente la sua difesa. Resta da capire che fine farà Roger Ibanez: Mou se lo terrebbe volentieri, Pinto però è pronto ad ascoltare offerte interessanti qualora arrivassero per il brasiliano. Soldi che verrebbero eventualmente investiti per rinforzare un altro ruolo della squadra.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Messaggero / Corriere della Sera