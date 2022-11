La Roma spera in una tregua Mou-Karsdorp. Ma Pinto è già a caccia del prossimo terzino

CALCIOMERCATO ROMA ULTIME NOTIZIE – La pausa arriva nel momento migliore. Quello che potrebbe servire a far sbollentare gli animi di Mourinho e Karsdorp e a far arrivare le parti a una tregua forzata.

Tiago Pinto sa infatti che sarà molto difficile riuscire a vedere l’olandese nel corso del mercato invernale, dove di solito gli affari sono pochi e non molto dispendiosi. La soluzione sarebbe un prestito, formula che però convince poco il gm.

Qualora la frattura non dovesse essere ricomponibile e l’olandese trovasse una squadra pronta a ingaggiarlo, la Roma rimpiazzerà l’olandese sul mercato invernale. I sussurri di mercato, scrive oggi la Gazzetta dello Sport, parlano di un monitoraggio di Pinto per avere in prestito Bereszynski dalla Sampdoria.

Il polacco era stato già in estate nel mirino della Roma, ma non è il solo studiato, visto che un altro osservato speciale è anche Bellerin (classe 1995), spagnolo, che sta trovando poco spazio al Barcellona.

In chiave estiva, invece, si fanno anche i nomi di Holm (classe 2000) dello Spezia e Mazzocchi (classe 1995) della Salernitana, ma è tutto in divenire, così come i nomi per un nuovo centrale, che entrerebbe in lizza in caso di difficile addio di Kumbulla.

Fonte: Gazzetta dello Sport