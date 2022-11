Referto pesante, arriva la stangata: ecco cosa ha urlato Mou in faccia a Rapuano

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Sono stati gli epiteti ingiuriosi ripetuti più volte in faccia a Rapuano, il direttore di gara di Roma-Torino, a valere le due giornate di squalifica a Josè Mourinho.

Al termine della partita l’allenatore si era poi scusato con il fischietto per lo sfogo avuto, ma le sue parole concilianti non gli sono valse uno sconto della pena.

Il giudice sportivo lo ha infatti squalificato per due giornate: Mourinho salterà dunque Roma-Bologna, gara che segnerà l’inizio della seconda parte di stagione post-Mondiale, e la sfida di San Siro contro il Milan.

Ma cosa avrà detto di così grave il portoghese? Lo svela l’edizione odierna de Il Tempo: lo Special One, nervoso per quanto stava accadendo in campo, all’ennesimo fallo non fischiato ai suoi ha cominciato a insultare Rapuano, appellandolo più volte con il termine “pagliaccio“.

Un termine ripetuto anche quando l’arbitro si è avvicinato alla panchina giallorossa, e che è valso l’inevitabile rosso.

Fonte: Il Tempo