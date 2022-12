La Roma spinge per Odriozola: l’intermediario del terzino è a Trigoria (FOTO)

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Il nome di Alvaro Odriozola sembra essere sempre più caldio in chiave Roma, con i giallorossi alla ricerca di un terzino di spinta che possa sostituire Karsdorp.

Il giocatore del Real Madrid sta cercando una sistemazione dopo l’esperienza alla Fiorentina dell’anno scorso, club con il quale ha giocato in prestito prima di fare ritorno in Spagna.

Ora Odriozola cerca una nuova squadra, e la Roma sembra essere una sistemazione gradita al calciatore. Tutti i principali quotidiani infatti danno lo spagnolo come uno dei grandi favoriti per finire alla corte di Mourinho a gennaio.

Un indizio importante di come i discorsi possano essere in stato avanzato è la presenza a Trigoria di Beppe Bozzo, intermediario che si è occupato anche l’anno scorso del trasferimento di Odriozola in Italia. Segnale che qualcosa tra il 26enne e la Roma si starebbe muovendo sul serio.