La Roma su Taylor: l’Ajax fissa il prezzo

Ora per la Roma inizia la fase due: rinforzare la squadra da mettere nelle mani di Gian Piero Gasperini. La priorità è il centrocampo, dove Leandro Paredes è virtualmente in uscita. La clausola da 3,5 milioni per il suo riscatto è scaduta il 30 giugno e ora la Roma e il Boca dovranno trattare da capo, scrive l’edizione odierna de Il Corriere della Sera (G. Piacentini).

Gli argentini contano sulla volontà del giocatore, che spinge per tornare in patria, e sperano di ottenere uno sconto. Resta da capire se la Roma sia disposta ad accontentarli. Intanto si ragiona sui profili per sostituirlo. Il nome in cima alla lista è quello di Kenneth Taylor, 23 anni, olandese dell’Ajax. Nell’ultima stagione con Farioli ha collezionato 50 presenze, segnato 15 gol e confermato di essere un centrocampista completo: inserimenti, visione, corsa e duttilità.

Ha un costo tra i 25 e i 30 milioni ma un ingaggio ancora sostenibile, ed è considerato un elemento ideale per Gasperini. Altra opzione forte è Matt O’Riley, danese del Brighton: caratteristiche simili, più struttura fisica e una spiccata intelligenza tattica. Anche lui piace molto, costa una cifra simile e ha aperto all’idea di cambiare campionato.

Più defilate ma comunque monitorate le piste che portano a Richard Rios, classe 2000 del Palmeiras, e Frank Kessié, che resta però frenato da uno stipendio ancora troppo elevato.

Fonte: Corriere della Sera