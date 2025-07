Wesley più O’Riley, la Roma si muove

Dopo aver chiuso il discorso plusvalenze, scatta la fase due del mercato romanista. Gasperini aspetta rinforzi, Massara è pronto a intensificare gli sforzi sul mercato per regalargli una rosa costruita su misura per la sua prima stagione sulla panchina giallorossa.

Tra le priorità c’è il rafforzamento delle corsie esterne, fondamentali nel sistema di gioco dell’allenatore piemontese. Stando a quanto riferisce Gianluca Di Marzio di Sky Sport in queste ore, per la fascia destra, il nome in cima alla lista è quello di Wesley França, giovane terzino del Flamengo. Il classe 2003 è considerato il profilo ideale per il ruolo di quinto a destra: dinamico, offensivo, e con ampi margini di crescita.

I contatti tra le parti sono già stati avviati e la Roma lo ha indicato come il primo obiettivo per quella zona del campo. Il Flamengo, però, parte da una valutazione piuttosto elevata, ma a Trigoria confidano di portare avanti la trattativa alle proprie condizioni, magari con una formula dilazionata.

Parallelamente, la dirigenza romanista continua a insistere anche per rinforzare il centrocampo. In cima ai desideri di Gasperini c’è Matt O’Riley, danese del Brighton, centrocampista d’inserimento che il tecnico aveva già apprezzato ai tempi dell’Atalanta. La Roma sta lavorando per capire i margini di trattativa, valutando anche la possibilità di un investimento importante pur di accontentare le richieste del tecnico. Gasperini ha le idee chiare, e la Roma vuole seguirle passo dopo passo. A cominciare da Wesley e O’Riley.

