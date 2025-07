CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il calciomercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo martedì 1 luglio 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 10:30 – Frattesi, Atletico Madrid in pressing

Potrebbe essere a Madrid, e non a Roma, il futuro di Davide Frattesi (25): stando a quanto riferisce Gianluca Di Marzio in questi minuti, il club spagnolo è in pressing per assicurarsi il centrocampista. L’Inter deve ancora aprire alla cessione.

Ore 10:00 – Lucumì il preferito, offerto Senesi

Jhon Lucumì (26) resta l’obiettivo numero uno della Roma per la difesa, ma il Bologna continua a chiedere i 28 milioni della clausola. L’alternativa può diventare Marcos Senesi (28), centrale argentino del Bournemouth, offerto ai giallorossi. (Il Messaggero)

Ore 9:20 – Sei giocatori restano in uscita

Tra i nomi dei possibili partenti spiccano Mario Hermoso (30), Marash Kumbulla (25), Saud Abdulhamid (25), Bryan Cristante (30), Buba Sangaré (18) ed Eldor Shomurodov (29). (Corriere dello Sport)

Ore 8:35 – Taylor, gol e assist per Gasp

Non solo O’Riley: crescono le quotazioni di Kenneth Taylor (23) per il centrocampo della Roma: il giocatore piace a Gasperini, che…VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:00 – Via Abraham, assalto a Mikautadze

Dopo aver perfezionato la cessione di Abraham, ora la Roma punta Georges Mikautadze (24), attaccante del Lione…VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

IN AGGIORNAMENTO…