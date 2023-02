La Roma vince la causa contro la New Balance: via libera all’accordo con Adidas

AS ROMA NEWS – La Roma ha ottenuto un’importante vittoria in un arbitrato internazionale ICC contro New Balance Athletics. Per il club giallorosso via libera così all’accordo con Adidas a partire dalla prossima stagione. Lo rivela il sito calcioefinanza.it.

Il club era accusato di aver concluso un contratto con un altro sponsor tecnico (Adidas, ndr), violando la clausola di prelazione prevista dal contratto di sponsorizzazione con la New Balance per le stagioni 2021/2022 e 2022/2023.

L’Arbitro Unico ha affermato che la Roma ha rispettato la clausola di prelazione, avendo concluso il nuovo contratto solamente dopo che la stessa New Balance, avutane l’opportunità, non aveva pareggiato i termini economici dell’offerta presentata dal nuovo sponsor tecnico.

Fonte: Calcioefinanza.it