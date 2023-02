TIAGO PINTO: “Invidioso della strategia del Salisburgo. Mourinho? Certi temi si affrontano internamente”

AS ROMA NEWS – Il GM giallorosso Tiago Pinto risponde alle domande dei giornalisti nei minuti che precedono l’inizio del match Salisburgo-Roma.

Ecco le dichiarazioni del dirigente portoghese sulla partita di Europa League che si sta per giocare allo Red Bull Arena:

Il Salisburgo vende tanti giovani e si rinforza: come fanno?

“Non ho paura a dire che sono invidioso, hanno una strategia giusta, non cambia nulla se fanno Champions o Europa League. La realtà austriaca è diversa, hanno fatto tanti investimenti sullo sviluppo dei giocatori e sullo scouting, poi hanno la capacità di sbagliare e fare comunque bene perché hanno tanti giocatori dalla loro parte”.

Come se la immagina la partita?

“Sono una squadra con un’idea molto chiara di gioco, vanno sempre a 200 all’ora, sono aggressivi e in casa lo sono ancor peggio, hanno uno storico positivo con le grandi squadre. Per loro è una grande opportunità giocare contro di noi, correranno tanto ma dobbiamo competere al massimo livello”.

C’è una data per l’incontro tra Mourinho e i Friedkin per impostare la prossima stagione?

“Lo incontro tutti i giorni, pranziamo sempre insieme. Negli ultimi otto giorni ho parlato sempre delle stesse cose, penso che capiate che il nostro futuro è oggi, poi il Verona. Gli altri temi vanno risolti internamenti, prima della gara di Lecce ho detto questo e lo ripeto oggi”.

Il quarto posto può arrivare? La Roma può fare bene le due manifestazioni?

“Purtroppo siamo usciti dalla Coppa Italia, ora abbiamo due competizioni e vogliamo fare bene in entrambe. Ai giocatori piace giocare queste partite, la Champions è un’altra cosa ma tutti vogliono giocare in Europa. Dobbiamo stare sul pezzo, la formazione iniziale scelta da Mourinho fa intendere questo”.