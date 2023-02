“ON AIR!” – PIACENTINI: “Le parole di Mou non sono di uno che se ne vuole andare”, AGRESTI: “Lui e Dybala hanno mancato di rispetto al club”, CORSI: “Chi spera in una Roma senza loro tifa per un’altra squadra”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Stavolta il messaggio di Mourinho è ai Friedkin, non a Tiago Pinto. Pinto non è il signor nessuno, sa che le squadre si fanno adesso. Se lui non è andato a parlare con Mourinho, è perchè non ha avuto il mandato di farlo. Io penso che i Friedkin già sappiano bene cosa fare, almeno lo spero. Ma da quello che dicono Dybala e Mourinho non sembra… C’è un allarme, lui ti dice che siamo a febbraio e non è che può aspettare giugno… Solo chi non è tifoso della Roma può sperare in una squadra senza Mourinho e Dybala, perchè senza di loro, addio…”

David Rossi (Rete Sport): “La cosa che mi fa sorridere è che si pone enfasi su una cosa normalissima detta da Mourinho, e non è stato dato tanto clamore quando Tiago Pinto minimizzò la cosa. A parte che Mou avrebbe un altro anno di contratto, cosa che non interessa a nessuno, e non è che lui può prendere e andarsene… Poi ovvio che se lui se ne vuole andare, non è che puoi pensare di tenerlo qui. Dybala? Cosa pesavate che vi dicesse? “Speriamo che va via Mourinho, e viene Italiano”? Io penso di no. Ma secondo me non c’è un giocatore che lo pensa, non solo Dybala…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Il problema di ieri è stata la combo Dybala-Mourinho. A me sembra che le parole di Mou non siano quelle di uno che vuole andare via. Lui potrebbe starsene zitto, aspettare giugno e dire: “Io ho aspettato per tre mesi, non si sono presentati, io me ne vado“. Parliamo di uno che dopo aver alzato una coppa dei campioni dentro lo stadio del Real Madrid, è uscito dallo stadio con la macchina del Real per andare a firmare con gli spagnoli… A occhio è croce non mi pare uno che si fa troppi problemi. A me sembrano parole che vanno nel verso opposto. E le parole di Dybala sono normalissime…Se io ho Mou e Dybala, e loro hanno fretta di mettere nero su bianco di continuare alla Roma, ma ben venga sta fretta, non è che sono dispiaciuto…”

Andrea Pugliese (Rete Sport): “Mourinho è stato esplicito, ma è logico quelle che dice, non puoi pensare di programmare la prossima stagione a giugno. Ma le parole più importanti sono quelle di Dybala. Non solo lui, ma anche Smalling e Matic stanno aspettando di capire se resterà Mourinho. La figura dello Special One, ma questo già lo sapevamo, è centrale per il progetto e per la competitività della Roma….”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “E’ nobile da parte di Mourinho ammettere di aver sbagliato il termine con cui aveva appellato Karsdorp. L’accusa di tradimento è gravissima per un giocatore, significa che stai giocando con gli altri. Il ragazzo quella sera non ha dato il meglio di sé, ma non è che ha tradito la Roma. Sia Mou che Karsdorp hanno fatto un passo indietro, per cui bene così e forza Roma…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Le parole di Mourinho? Non capisco perchè lanciare quel messaggio alla vigilia di una partita importantissima per dire che giugno è tardi per incontrarsi. Io Mou lo vorrei a vita, ma sto cercando di capire che costa sta accadendo, è la terza volta che dice questa cosa dell’incontro con i Friedkin. Il fatto che dica queste cose alla vigilia di un crocevia della stagione della Roma mi sorprende. E oggi sarà una partita terribile, il Salisburgo è una squadra che va a duemila all’ora. Lui ha un altro anno di contratto, perchè devono vedersi? C’è qualcosa che ci sfugge, ma prima o poi lo capiremo… Dybala? Secondo me non ha detto niente di straordinario, sarebbe stato straordinario se avesse detto che voleva essere allenato da Ballardini…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Le parole di Dybala sono indicative, il suo futuro è legato a quello di Mourinho. La proprietà non può aspettare la fine dell’anno per capire se la Roma andrà o meno in Champions. Se Mou ha rinunciato al Portogallo, forse è contento di restare, l’impressione è quella. Ma nel calcio le cose cambiano repentinamente…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Non è la prima volta che Mourinho lancia questo messaggio ai Friedkin, anche questo mi lascia perplesso. Dice che a giugno è tardi, ma lui avrebbe un altro anno di contratto. Per cui tardi per cosa? Se lui non è contento, se ne va, ma teoricamente non potrebbe perchè lui ha un altro anno di contratto. A meno che non ci sono clausole, di cui non ci ha mai parlato nessuno. Anche le parole di Dybala sono un pochino allarmanti, forse anche più di quelle di Mourinho…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Le mie riflessioni sono due: ho avvertito un po’ di mancanza di rispetto nei confronti della Roma da parte di Mourinho e Dybala, pare che stanno facendo un favore a stare qui. Ma non ricordo club pronti a prendere Mourinho due anni fa, e Dybala ha scelto la Roma perchè non aveva altre squadre dietro. Io mi auguro che qualcuno sia pronto a spendere 20 milioni della clausola per Dybala, quando l’anno scorso gratis non lo ha preso nessuno… In tutto questo io ci vedo da parte di Mou e di Dybala una mancanza di rispetto nei confronti del club. La Roma merita di essere al centro delle loro idee, almeno nelle parole. Per il momento certe cose dovrebbe risparmiarsele, anche perchè la Roma gli ha dato tanti soldi e una squadra quando nessun altro li voleva…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “Nessun monologhista di Sanremo vale Mourinho. Quando parla è meraviglioso, affascina chi non lo conosce bene. La storia di Mou dovrebbe insegnarci che lui pensa solo a sé stesso, ai tifosi, e in un po’ allo spogliatoio. Dopodiché è la società che lo paga, e a un certo punto lui saluta e se ne va senza nemmeno giustificare il suo comportamento. E’ accaduto ovunque. La Roma come club ha una fragilità che non è in linea con le qualità della squadra. Dovrebbe parlare la proprietà, ma sotto questo punto di vista i Friedkin sono meno americani di ogni americano. Non si sa bene dove siano, ci sono ma non ci sono. E questo è negativo per un grande club come la Roma. Fra l’altro stasera c’è una partita importante, l’Europa League può diventare alla portata della Roma, e invece si parla del futuro di Mourinho come se la Roma non possa prescindere da lui…”

Redazione Giallorossi.net

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!