Solbakken non molla: si mette sotto con l’italiano e punta a conquistare Mou sul campo

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Ola Solbakken chiede spazio. L’inizio della sua avventura in giallorosso non è stato esaltante, ma il norvegese non si è fatto scoraggiare. Anzi.

L’ex Bodo sta studiando l’italiano per integrarsi al meglio nel gruppo e nella realtà romana, e per apprendere più rapidamente il credo calcistico dell’alleantore.

Chi conosce bene il ragazzo lo descrive come sereno e motivato, voglioso di apprendere rapidamente quello che lo Special One vuole da lui. Abituato con il Bodø/Glimt a giocare molto largo per puntare l’uomo e accentrarsi, qui rischia di partire spalle alla porta e giocare a supporto della prima punta. Per questo serve tempo, come confermato da Mourinho, per imparare le differenze tra moduli e consegne.

L’esclusione dalla lista Uefa è stata un’altra mazzata, ma Ola non si abbatte. Anzi, il giocatore spera di avere spazio già domenica prossima contro il Verona. Per poter dimostrare a Mourinho di essere all’altezza della sua Roma.

