La sincerità di Dybala che non può farci del male

EDITORIALE – Partiamo da un concetto: i calciatori innamorati della maglia, pronti a restare in squadra a prescindere dal progetto tecnico e dallo stipendio prospettato, non esistono.

Fissato questo dogma, non capisco chi ieri si è risentito davanti alle dichiarazioni brutalmente sincere di Paulo Dybala sul suo futuro in giallorosso. Al momento del suo arrivo a Trigoria gli era stato prospettato uno scenario di crescita del club con Mourinho alla guida, uno dei motivi per cui la Joya ha accettato di vivere questa avventura.

Se quello scenario rischia di venire meno, è normale che il giocatore, appena arrivato a vestire questa maglia, non possa promettere amore eterno ai colori giallorossi. Il problema dunque non è la presunta fedeltà di Dybala, semmai quali siano i programmi del club per il prossimo futuro, se sono ancora in grado di attrarre campioni del livello dell’argentino.

Senza Mourinho, la Roma non rischierebbe di perdere solo Dybala, ma anche Smalling, Matic, Wijnaldum. Tutti calciatori arrivati a Roma (o pronti a restarci) perchè sulla panchina sedeva una leggenda del nostro calcio. E a meno che i Friedkin non prendano al suo posto Guardiola, Klopp o similari, Tiago Pinto faticherà in futuro ad attrarre giocatori di quel calibro sul mercato.

Per questo il messaggio lanciato dalla Joya deve essere accolto non come uno sgarbo, ma come uno sprone alla società. Che poi la Roma continuerebbe ad esistere anche senza Mourinho e Dybala, questo è un fatto scontato. Così com’è scontato che noi saremo pronti ugualmente a sostenerla. Ma non sarebbe meglio farlo con Mou e Dybala piuttosto che senza?

Giallorossi.net – Andrea Fiorini