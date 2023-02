Roma: Salisburgo il presente, Mourinho il futuro

AS ROMA NEWS – L’oggi è quello che conta. E il presente per la Roma si chiama Salisburgo. Questa sera alle 18:45 alla Red Bull Arena, un gioiellino da 30mila posti, va in scena l’andata dei playoff dell’Europa League che vale l’accesso agli ottavi.

Davanti ai ragazzi di Mourinho c’è una squadra giovane, ben allenata, formata da tanti ragazzi di qualità che nonostante l’anagrafica hanno anche una certa esperienza in campo europeo. Non è un caso che negli ultimi dieci anni il club della Red Bull non abbia rivali nel proprio campionato.

Sarà dunque una sfida molto equilibrata, dall’esito incerto. Una fetta importante della qualificazione la Roma se la gioca stasera: con un risultato positivo, la squadra andrebbe ad affrontare il ritorno all’Olimpico (tra una settimana esatta) con più fiducia. Mister Mourinho ha già fatto capire che non ci saranno grandi novità di formazione, lasciando spazio al massimo a uno o due cambi.

L’allenatore non ha di certo intenzione di snobbare la competizione europea per concentrarsi unicamente sul campionato e su quel quarto posto che inciderebbe parecchio sulla crescita economica e tecnica del club. E proverà a fare il massimo utilizzando la rosa a disposizione, in attesa di capire quali saranno i piani per il futuro dei Friedkin, alle prese con la dura realtà del settlement agreement pattuito con la Uefa.

Anche ieri lo Special One ha lanciato un segnale in direzione della proprietà alla domanda sul suo futuro e sull’atteso faccia a faccia con i texani: “Cosa mi aspetto? Nulla, sono loro che loro sanno cosa aspettarsi da me: ogni giorno a Trigoria nessuno lavora più di me. Incontro a fine stagione? Mi sembra un po’ tardi…”.

Parole a cui hanno fatto seguito quelle di Dybala, che ha voluto legare a doppio filo la sua permanenza alla Roma a quella di Mou: “Non so cosa succederà con me, figuriamoci con il mister, dovete chiedere a lui. Vorrei essere allenato da lui perché è uno dei migliori e voglio vincere con lui”.

Il messaggio è stato recapitato forte e chiaro ai Friedkin. Che ora dovranno usare argomenti convincenti per rassicurare il tecnico sui programmi futuri del club. Lo Special One sembra intenzionato ad andare avanti con il suo progetto dentro Trigoria, e non esclude a priori nemmeno l’ipotesi di un rinnovo, ma per restare chiede garanzie. I Friedkin sono pronti a dargliele, ben consapevoli di quello che sarebbe ora una Roma senza Mou.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini