La Roma vuole blindare subito Dybala: rinnovo fino al 2026, via la clausola rescissoria

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Le prestazioni superlative di Paulo Dybala stanno spingendo la Roma a voler blindare il suo gioiello al più presto con un nuovo contratto.

Oltre alle risposte sul campo, la Joya ha dimostrato di essere un professionista esemplare, come dimostrato dalle parole di Josè Mourinho sul suo rientro anticipato a Roma dopo l’appello fatto dal tecnico al calciatore.

Tutti particolari che stanno incidendo sulla volontà dei Friedkin e di Tiago Pinto di legare a doppio filo il futuro calcistico di Paulo Dybala a quello del club giallorosso.

Stando a quanto rivela il giornalista Nicolò Schira su Twitter, per l’argentino è pronto un rinnovo di contratto fino al 2026 a sei milioni a stagione, con la clausola rescissoria di 20 milioni presente sull’attuale accordo che sarebbe definitivamente tolta.

