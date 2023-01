“ON AIR!” – FERRETTI: “Non mi sembra che Mou abbia tutta questa voglia di andarsene”, FOCOLARI: “Con questo Dybala la Roma può fare qualsiasi cosa”, PIACENTINI: “La rosa è da quarto posto, non è fatta di ragazzini”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Mourinho non è solo allenatore, ma anche dirigente. Sulla storia di Dybala che rientra prima a Roma non è solo che bel rapporto che hanno i due, Mou rimarca pure il fatto che è lui che fa le telefonate per far tornare i giocatori… L’espulsione di Dodò? Una volta che capisci il metro dell’arbitro, che aveva ecceduto con i gialli, ma tu quell’intervento non lo puoi fare…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Il 2 a 0 è un risultato tranquillo, senza troppi patemi d’animo. La cosa che mi fa ridere è Mou che chiama Dybala per dirgli di tornare altrimenti non si vince col Bologna, lo ha proprio raccontato pubblicamente, ma non si dicono ste cose… Coi giocatori forti si vincono le partite, è una cosa stra-banale, noiosa: i campioni fanno le squadre. Ieri abbiamo visto una Roma migliorata, la cosa più importante non è dire che Dybala è forte, quello lo sapevamo, ma che Zalewski sta tornando piano piano a essere il giocatore che sapevamo, a noi serve un giocatore che salti l’uomo… Ieri tutti bene tranne Bove e Cristante, a me non sono piaciuti, e Pellegrini non l’ha beccata quasi mai ma perchè era infortunato, lasciamolo stare. Vedi quando funzionano le ali, il centrocampo può essere anche un po’ così, ma quando hai uno sbocco…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Secondo me la rosa della Roma è da quarto posto, e Mourinho dice il contrario per portare acqua al suo mulino. Ma la rosa non è fatta di ragazzini, l’Atalanta ha tanti ragazzini, e se ci possono arrivare gli altri in Champions, puoi farlo anche tu con Spinazzola, Solbakken e Belotti come primi cambi…”

David Rossi (Rete Sport): “La notizia, la sintesi stringente di quello che è successo ieri, è che la Roma ha vinto. E non so voi, ma quando la Roma vince sono sempre contento, senza se e senza ma, con qualsiasi allenatore, giocatori e proprietà. In zona Champions c’è un mischione clamoroso, col Napoli che sta facendo un campionato a parte. Cominciamo a dire che la Roma ha davanti squadre con cui ha già giocato fuori casa e non ha perso. Questo per far capire che la Roma sta lì perchè merita di starci. La Roma non gioca bene? Ma perchè quali squadre giocano bene? L’Inter che vince a stento col Verona, il Milan che pareggia in rimonta col Lecce, o la Juve che si fa giustiziare dal Napoli rischiando di prenderne 10?…”

Andrea Pugliese (Rete Sport): “La Roma ieri grossi pericoli non li ha mai subiti, ma la Fiorentina ha avuto per larghi tratti il pallone, ha avuto la partita in mano, e ha ragione Mourinho, quando sei 11 contro 10 dovresti avere più fiducia, più personalità. Ma a chi si riferiva Mou? In mezzo al campo c’erano Bove e Cristante, forse si riferiva a Bove che deve crescere. L’avevo visto meglio contro il Genoa. Ma se tu ti metti la medaglia dicendo che stai facendo esordire tutti questi ragazzini, poi non ti puoi lamentare più di tanto. I giocatori con maggiore esperienza ce l’hai, a cominciare da Matic: o il serbo non ha i 90 minuti nelle gambe, oppure se lo porti ad esempio non capisco perchè non farlo giocare. E poi ci metto anche Camara, di cui Mou ieri ha parlato bene, che è un giocatore che gli piace. E allora se fai una scelta diversa anche per dare un segnale alla società, perchè questo è, dopo te ne devi assumere le responsabilità…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Ieri Pellegrini stava al 50%. Io Pellegrini me lo tengo stretto, io di Pellegrini non ne farei giocare tre, ne faccio giocare 11, anzi 10 perchè l’altro è Dybala, però se non è in condizione di giocare che lo metto a fare? I suoi limiti fisici sono un problema serissimo, Pellegrini è un giocatore nevralgico, centrale, anche indipendentemente da Mourinho. Dybala? Non me la sento di dire qualcosa, mio figlio si è fatto fare il 21 sui capelli dal barbiere…Ieri a un certo punto Dybala se ne va in difesa a prendersi il pallone, imposta lui il gioco e ci mette 3 centesimi di secondo a trovare il tracciante giusto per il centrocampista…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “L’impressione che ho ricavato dalle parole di Mourinho di ieri è che forse tutta sta voglia di andare via da Roma non ce l’ha. Magari non c’ho capito una fava, ma ho colto delle piccole sfumature che mi hanno riportato su una strada che avevo perso. E poi c’è un aspetto che non va mai dimenticato e sottovalutato, che Mourinho ha un altro anno di contratto con la Roma. Se io sto litigato con Tizio, io non lo vedo mai, non è che mi metto a vedere l’allenamento con lui. Che motivo avrebbero Mou e Pinto a stare lì vicini a parlare della Roma e del mercato se stessero litigati? Sul progetto tecnico Pinto c’entra poco, non è lui che compra i giocatori, lui prende i giocatori che la società gli dice che può prendere…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Per la prima volta si esprime chiaramente sul rapporto con Pinto dicendo che è una bugia totale che i due non vanno d’accordo, poi può anche essere una dichiarazione di facciata, perchè un po’ di freddezza l’abbiamo percepita tra i due…Per immaginare un proseguimento del rapporto ci deve essere condivisione sul progetto tecnico. Mourinho qualche bottarella sulla forza e la qualità della squadra la tira anche ieri…”

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport): “Se Pellegrini gioca anche quando è infortunato significa che Mouinho non si fida degli altri. Ieri mi è piaciuto molto Zalewski, sta tornando in fiducia, ha combattuto tanto. Mourinho vuole vincere un trofeo anche quest’anno: la Coppa Italia è un obiettivo concreto…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La Roma? La partita è stata un po’ falsata dalla sciocchezza di Dodò, ma anche di Italiano: si era capito che finiva così. Detto questo, fino a quando la Roma ha questo Dybala, può fare qualunque cosa, lui gioca proprio un altro sport. Fa due gol, ma ogni volta che prende palla apre il gioco, cambia campo. Ma bene anche Abraham e Zalewski, La Roma è in miglioramento, vogliosa e combattiva, e se ricominciano a giocare anche questi la squadra cambia molto e in positivo…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Ieri ho visto una Roma più sicura, più compatta. Abraham sta tornando a livelli buoni, Pellegrini un po’ in difficoltà, e quindi la vittoria la considero un passettino in avanti. Un voto alla squadra? Direi sei e mezzo, ho visto alcuni segnali positivi. La partita è stata condizionata dall’ingenuità di Dodò, poi alla lunga la Roma l’ha portata a casa grazie alla coppia Dybala-Abraham, che ha dimostrato di essere una coppia affiatata e di una qualità che hanno in pochi… Di chi sale di quelle dietro dico Atalanta, chi può scendere di quelle avanti dico la Juve…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Voto alla Roma? Sei e mezzo, ma glielo porta quasi tutto Dybala. L’aspetto positivo è che Abraham ha cominciato a giocare molto anche per Dybala, e quella può diventare una coppia molto importante. Però Dybala è di un’altra categoria, se sta bene è un giocatore come non ce ne sono nel nostro campionato…”

Gianni Visnadi (Radio Radio): “Non si può parlare di miracolo di Roma o Lazio in caso di quarto posto. Sarri e ancor più Mourinho sono allenatori che fanno la differenza, loro sono i top che devono essere il valore aggiunto, altrimenti è troppo semplice. Poi è normale che tutti gli allenatori vorrebbero il massimo., ma non credo che Mou e Sarri saranno accontentati sul mercato… Dybala deve essere il grande rimpianto delle milanesi, lui può essere la Roma. Lui e Abraham da soli possono dare quello che Mourinho non mi pare abbia dato, a riprova che i giocatori spesso sono più importanti degli allenatori e del gioco stesso…”

Redazione Giallorossi.net

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!