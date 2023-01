Tuttosport: “Juventus in pressing per strappare Smalling alla Roma”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Juventus sta provando a strappare Chris Smalling alla Roma con un forte pressiung su giocatore e agente dell’inglese.

A sostenerlo è l’edizione odierna di Tuttosport, che racconta come in estate la difesa bianconera subirà un vero e proprio scossone. Allo stato dell’arte attuale, infatti, il reparto arretrato di domani si annida intorno a due certezze: Danilo e Bremer.

Ma visto che l’esigenza è e anche e soprattutto quella di alzare l’asticella nell’immediato, all’indomani dell’addio di Chiellini e con un Bonucci in fase calante, risulta sempre più sostenuto il forcing bianconero nei confronti di Chris Smalling, che se non rinnoverà con la Roma si libererà a giugno a parametro zero.

Le trattative con il club capitolino sono in corso, al punto che giovedì a Trigoria si è tenuto un incontro tra Tiago Pinto e l’agente James Featherstone, ma la quadratura del cerchio è ancora lontana. E allora ecco che la Juventus sta cercando di inserirsi, tentando il calciatore con un contratto che possa soddisfare le richieste del calciatore inglese.

Fonte: Tuttosport