Roma-Fiorentina 2-0, la moviola dei quotidiani: sacrosanta l’espulsione di Dodò, il mani di Ikoné era rigore

NOTIZIE AS ROMA – Promossa con riserva la prova di Giua, arbitro di Roma-Fiorentina, sui principali quotidiani sportivi oggi in edicola. Il fischietto sardo si salva nonostante qualche decisione dubbia.

Corretta la scelta di espellere Dodò dopo 25 minuti per un doppio giallo inevitabile. Parecchie perplessità invece sul rigore richiesto dalla Roma per fallo di mano di Ikoné in area viola: l’attaccante allarga il braccio di istinto e tocca la palla, Nasca al VAR sarebbe dovuto intervenire.

Il giallo a Smalling è esagerato, un po’ di protagonismo sulla doppia ammonizione a Kumbulla e Nico Gonzalez. Nel finale Tahirovic chiede un altro rigore sempre per un fallo di mano, stavolta di Igor, che però non c’era (braccia attaccate al corpo). Nel complesso una sufficienza stiracchiata per Giua.

Fonti: Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport