Wijnaldum, Mou gela gli entusiasmi. E Aouar torna in ballo (con Karsdorp al Lione)

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – L’unica nota amara della serata di ieri sono state le parole di Josè Mourinho sul rientro di Wijnaldum, che rischia di slittare a febbraio inoltrato.

“Non è guarito“, dice senza mezzi termini l’allenatore giallorosso al termine della partita. “Le foto che compaiono sui social possono indurvi in errore. In realtà non può allenarsi con noi. Deve stare clinicamente a posto, poi possiamo iniziare a pensare quando tornerà“.

Parole che fanno calare il gelo sull’entusiasmo dei giorni scorsi, quando il rientro (parziale) in gruppo dell’olandese avevano fatto ben sperare sul suo imminente rientro in campo.

Le reali condizioni di Wijnaldum restano dunque un’incognita tutta da sciogliere. E per questo Mou sta puntando forte sui giovani: nelle ultime due partite ha giocato Bove, e Tahirovic è ormai entrato in pianta stabile nelle rotazioni della prima squadra. Ma l’allenatore spera ancora di avere qualche regalo sul mercato, nonostante pubblicamente dica il contrario.

Tiago Pinto ieri non ha chiuso a possibili affari in entrata: “Vogliamo essere creativi”, ha detto il gm a tal riguardo. Tutto è legato alle cessioni: solo in caso di partenza (a titolo definitivo) di Karsdorp e Shomurodov si può ragionare su qualche rinforzo prima del 31 gennaio.

L’ipotesi Frattesi è ormai sullo sfondo, anzi, ora a Trigoria potrebbero fare affidamento sui soldi della sua cessione in Premier. Resta invece calda la pista Aouar: il francese è un obiettivo a parametro zero per giugno, ma chissà che Pinto non riesca a trovare il modo di anticipare il suo arrivo, magari inserendo proprio Karsdorp (corteggiato dal Lione) in uno scambio “creativo”.

