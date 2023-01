Roma-Fiorentina 2-0, i voti dei quotidiani

AS ROMA NEWS – La Roma liquida la Fiorentina col punteggio di due a zero grazie a due gol uno per tempo, di Paulo Dybala.

Queste le pagelle dei principali quotidiani oggi in edicola ai calciatori giallorossi scesi in campo ieri sera all’Olimpico.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (M. CECCHINI)

Rui Patricio 6,5; Mancini 6,5, Smalling 6,5, Kumbulla 6; Celik 6, Bove 5,5, Cristante 6,5, Zalewski 6,5; Dybala 7,5, Pellegrini 6; Abraham 6. Subentrati: Matic 6, Spinazzola 6, Tahirovic 6, Belotti sv, Solbakken sv. Allenatore: Mourinho 6,5.

CORRIERE DELLO SPORT (R. MAIDA)

Rui Patricio 6,5; Mancini 6, Smalling 6, Kumbulla 7; Celik 6, Bove 6, Cristante 6,5, Zalewski 7; Dybala 8, Pellegrini 6; Abraham 7. Subentrati: Matic 6, Spinazzola 6, Tahirovic sv, Belotti sv, Solbakken sv. Allenatore: Mourinho 7.

CORRIERE DELLA SERA (L. VALDISERRI)

Rui Patricio 6,5; Mancini 6,5, Smalling 7, Kumbulla 6,5; Celik 6, Bove 6, Cristante 6,5, Zalewski 7; Dybala 8, Pellegrini 6; Abraham 7. Subentrati: Matic 6,5, Spinazzola 6, Tahirovic 6, Belotti sv, Solbakken sv. Allenatore: Mourinho 7.

LA REPUBBLICA (M. PINCI)

Rui Patricio 6; Mancini 6,5, Smalling 6, Kumbulla 6; Celik 6, Bove 5,5, Cristante 6,5, Zalewski 6,5; Dybala 8, Pellegrini 5,5; Abraham 7. Subentrati: Matic 6, Spinazzola 6, Tahirovic 6, Belotti sv, Solbakken sv. Allenatore: Mourinho 7.

IL MESSAGGERO (S. CARINA)

Rui Patricio 6; Mancini 6, Smalling 6, Kumbulla 6; Celik 6,5, Bove 5,5, Cristante 6, Zalewski 7; Dybala 8, Pellegrini 6,5; Abraham 7. Subentrati: Matic 6,5, Spinazzola 6, Tahirovic 6, Belotti sv, Solbakken sv. Allenatore: Mourinho 7.

IL TEMPO (F. SCHITO)

Rui Patricio 6; Mancini 6,5, Smalling 6,5, Kumbulla 6; Celik 6, Bove 6, Cristante 6,5, Zalewski 6,5; Dybala 8, Pellegrini 6,5; Abraham 7,5. Subentrati: Matic 6, Spinazzola 6, Tahirovic 6, Belotti sv, Solbakken sv. Allenatore: Mourinho 7.

TUTTOSPORT

Rui Patricio 6; Mancini 6,5, Smalling 6,5, Kumbulla 6,5; Celik 6, Bove 6, Cristante 6,5, Zalewski 7; Dybala 8, Pellegrini 6; Abraham 7. Subentrati: Matic 6, Spinazzola 6, Tahirovic sv, Belotti sv, Solbakken sv. Allenatore: Mourinho 6.