La Saudi Aramco di Al-Rumayyan vuole la Roma, Friedkin chiede 1 miliardo di euro

AS ROMA NEWS – Gli sceicchi d’Arabia fanno sul serio. Le voci su un possibile ingresso dei sauditi nella Roma rilanciate da Dagospia qualche giorno fa, hanno trovato conferme su Il Sole 24 Ore ieri, e oggi su Leggo (F. Balzani).

Le indiscrezioni, scrive l’edizione odierna del quotidiano, trovano conferma negli ambienti finanziari sauditi in stretto contatto con quelli americani sempre più presenti nel Golfo con banche consulenti. A Milano qualche giorno fa erano presenti rappresentanti del fondo governativo saudita Pif e gli investitori riconducibili a Saudi Aramco (il ramo idrocarburi del governo). Non solo per il Milan, ma anche per la Roma.

Il proprietario è Yasir Al-Rumayyan (55 anni di Burayda), già presidente del Newcastle United. Nessuna offerta ufficiale o trattativa inoltrata, ma una prima manifestazione di interesse. I Friedkin valutano il pacchetto di maggioranza del club di poco superiore al miliardo di euro considerati gli ingenti investimenti messi in atto per risanare lasciati in profondo rosso dalla precedente gestione.

La presidenza americana, contestata duramente in questi giorni dai tifosi per l’esonero di Mourinho e un mercato deludente, sta valutando seriamente la vendita dell’asset ma ne parleranno (appunto) solo alle cifre che gli permetterebbe un rientro dell’investimento. A prescindere dal discorso stadio.

Fonte: Leggo

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!