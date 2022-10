La serata storta di Caressa: errori, frasi criptiche e quel “se lo annullano mi dispiace” che ha fatto arrabbiare i romanisti

NOTIZIE AS ROMA – Una telecronaca a dir poco infelice quella fatta ieri sera da Fabio Caressa, uno delle voci storiche di Sky Sport, giornalista che non ha mai nascosto le sue simpatie per la Roma.

Ma ieri il buon Caressa è incappato in una serata da incubo, tra errori abbastanza marchiani a uscite infelici, come quella pronunciata dopo il gol di Browne, poi annullato dal pronto intervento del VAR: “Se glielo tolgono, un po’ mi dispiace”, le parole del telecronista.

Affermazioni che, era lecito attenderselo, non sono piaciute a tanti romanisti. In precedenza però Caressa aveva fatto capire di non essere in giornata, assegnando il gol del 2 a 1 ad Abraham nonostante i replay avessero mostrato più volte l’evidente tocco di Hoskonen.

Come se non bastasse sui social sono in tanti a segnalare una strana frase che sarebbe sfuggita al giornalista di Sky: “Volpato torna titolare dopo che Mourinho aveva detto tempo fa che non lo voleva più vedere“. E non a caso oggi il nome di Caressa è in tendenza su Twitter, bersagliato dalle critiche per gli svariati scivoloni.

Giallorossi.net – F. Turacciolo