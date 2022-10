“ON AIR!” – CORSI: “Partita indecente, spero sia l’ultima”, MAGNI: “La vittoria non era scontata”, PIACENTINI: “Perchè far giocare Pellegrini se non stava bene?”, FERRETTI: “Rui Patricio e Spinazzola mi preoccupano”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Se la Roma dovesse girare a un tiro di schioppo dalla Champions, avrebbe fatto il suo. Niente di eccezionale. Io continuo a e essere molto esigente con la Roma, la squadra e l’allenatore. Non ho dubbi su Mourinho, qualche dubbio posso averlo sui giocatori, ma questo non significa creare alibi che possano giustificare sconfitte. Io lunedì a Verona mi aspetto una vittoria, contro una squadra che è penultima in classifica…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Partita imbarazzante, che poi la Roma ha vinto ed è quello che conta. Spesso di questa Roma sarebbe meglio dire: “Abbiamo vinto”, punto. Perchè se devi parlare della partita è un macello… C’è il ritorno al gol di Abraham di positivo. Poi non so cos’altro dire…La Finlandia calcisticamente non esiste. Se mettevi la Primavera degli ’80, ieri vinceva 5 a 0. l’Helsinki non si può guardare, il Ludogorets è 100 volte più forte. La Roma in questo momento è zero, e ha ragione Mou quando dice che fa giocare i bambini perchè non ha campioni. E’ il solito figlio di buona donna che ti dice questo per dire che non ha campioni. Speriamo che questa sia l’ultima partita indecente che fa…Questa era una partita da vincere 3 a 0…”

David Rossi (Rete Sport): “La partita di ieri dopo la vittoria del Betis contava poco. Perchè Mou non ha messo calciatori che giocavano poco? Alla fine li ha messi tutti. Ieri Smalling non doveva giocare, doveva giocare Kumbulla. Era più importante non mandare un messaggio sbagliato alla squadra che preservare le gambe dei giocatori? Per Mou a quanto pare la risposta è sì. Se si perdeva con l’Helsinki avresti fatto una brutta figura, e se non ci fosse stata Bodo-Roma, probabilmente Mou ieri avrebbe fatto altre scelte. E meno male che l’allenatore è lui, il 99% dei tifosi avrebbe messo tutte le riserve… Abraham? Oltre al gol, mi è sembrato molto simile a quello dell’anno scorso…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Io difendo la scelta di Volpato. Ieri è andato bene, non che abbia fatto una grande partita, ma ha dei numeri e va incoraggiato. E per me ieri doveva giocare anche Bove al posto di Pellegrini, se è vero che non stava benissimo non doveva giocare. Se ieri si faceva male, se ne riparlava nel 2023 e avrebbe saltato derby e Ludogorets. Ma perchè? Allora devo pensare che non era vero che stava male…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Partita secondo me sottovalutata quella di ieri. Ormai le squadre sono tutte ben organizzate, la Roma si è portata a casa una partita non scontata e se l’è portata a casa bene… Le fasce? Non è un problema di gioco, ma di giocatori. Non è vero che la Roma gioca solo col lancio lungo, lo fa quando ha un problema di transizione. Dalla metà campo in poi si fraseggia poco, ma si cerca subito la verticalità, penso che sia proprio una scelta tecnica di Mourinho. Frattesi a gennaio? Magari, ma non penso, purtroppo…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Ieri la Roma era abbastanza inedita, mancavano tanti giocatori. La squadra non sta brillando, ma intanto nonostante le assenze tu la partita la porti a casa. L’avversario non valeva una fava? Benissimo, ma ricordo che la Roma ha finito la partita giocando con un centrocampo formato da Kubulla, Bove e Faticanti. Fra l’altro secondo me in quei pochi minuti Bove ha giocato meglio di Camara… Io sono molto preoccupato quando tirano gli avversari, perchè non so che farà Rui Patricio. E comincio ad avere paura quando prende palla Spinazzola, perchè non so che fine farà quella palla, perchè se la rischia sempre al millimetro…”

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport): “Ibanez? Ha preso quello che aveva Zalewski, ma col Verona ci sarà. I giocatori dividono lo spogliatoio, sono un po’ come i bambini a scuola, quando si ammala uno poi rischi che si ammalano in tanti…Da lunedì fino al 13 novembre non ci si ferma più e sarà importante avere tutti a meglio. A Verona dovrebbe tornare Celik, che non ha guizzi particolari, ma mi sembra uno preciso e ordinato…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Le partite come quella di ieri sono delle vie di mezzo che come ti muovi sbagli: se metti i titolari, poi rischi che si fanno male, se metti i giovani e perdi, perchè hai messo i giovani…è un casino. Meno male che hanno tolto le gambe… Abraham? Sarà che stravedo per lui, questo è un giocatore che dovrebbe fare un gol a partita per le caratteristiche che ha, e spero che possa farlo perchè ha le qualità per farlo… Ora arrivano tre partite che sono molto importanti…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Partita non bella. Le squadre faticano in coppa almeno fino a quando non si arriva a fare sul serio. La Roma aveva rischiato di andare fuori nel girone già l’anno scorso, anche se poi alla fine è arrivata prima. In campionato non gioca Volpato, gioca in Europa League perchè è la seconda competizione, e quando gli allenatori dicono che non è vero dicono una cosa falsa…La Roma ha cominciato a fare sul serio quando ha rischiato di non vincere. Abraham? Non può essere un gol a Helsinki a cambiare la sua storia, serve di più. E’ un segnale, ma molto tenue. Da Abraham ci si aspettano gol che pesano nelle gare decisive, e quest’anno tolto il gol a Torino ha fatto poco e niente. Deve dare di più, e questa rete non cambia la stagione deludente…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Abraham? Gol di testa su calcio piazzato. La Roma segna sempre su calcio piazzato, Pellegrini ha un calcio sulle palle ferme che è una cosa straordinaria. Calcia liftato e veloce, basta spizzarla per fare gol. La Roma deve fare di più su azione, e Abraham lo stesso. Ora le due romane dovranno dosare le forze, il derby è una partita importantissima, è uno scontro di alta classifica. La Lazio può allungare, la Roma può sorpassare. C’è Milinkovic diffidato, e sarebbe meglio che non giocasse contro la Salernitana. Tutte e due devono giocare una partita di Europa League decisiva. Siamo di fronte a due squadre che non hanno fatto bene in Europa, perchè devono giocarsi tutti all’ultima giornata in due gironi modesti, che erano alla portata…”

Xavier Jacobelli (Radio Radio): “Vincere in Europa è sempre importante anche per il ranking che non è da sottovalutare. Gli allenatori ora badano al sodo e la vittoria è molto importante, il calcio italiano può portare 6 squadre su sette alla qualificazione. Le scelte di Mou sono state mirate per il prossimo impegno di campionato. Abraham si è sbloccato ed è molto importante per la Roma, e poi c’è Belotti che può dare una mano importante. Le gerarchie però mi sembrano delineate…”

