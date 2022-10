Mourinho abbandona (per ora) le due punte: contro il Verona spazio al 3-4-2-1

AS ROMA NEWS – L’esperimento delle due punte va in stand by. Almeno per il momento. A Verona la Roma confermerà molto probabilmente il 3-4-2-1, e giocherà con i due trequartisti dietro all’unica punta. Che sarà Tammy Abraham.

L’inglese sembra trarre giovamento da questo sistema di gioco. Con Belotti manca ancora l’intesa, i due si cercano poco e la scelta del doppio centravanti non ha dato i risultati attesi. Anzi, la manovra offensiva è sembrata meno efficace e più prevedibile.

Ieri invece, con Pellegrini e Volpato ad agirgli alle spalle, Tammy è sembrato decisamente più a suo agio. E al Bentegodi Mou riproporrà Zaniolo più largo a destra al posto del giovane Primavera, con Pellegrini ad agire sul centrosinistra. A centrocampo dovrebbe essere confermato Camara, a meno che Matic non torni al 100% per lunedì prossimo.

Novità attese anche sulle fasce: a destra Karsdorp dovrebbe riprendersi un posto da titolare, con Celik di nuovo a disposizione, ma inizialmente in panchina. A sinistra Spinazzola, a riposo ieri, insidia Zalewski. El Shaarawy sarà la carta da giocarsi nella ripresa per l’attacco.

In difesa invece rientra Ibanez, che dovrebbe aver già smaltito la gastroenterite di ieri. Kumbulla resterà ancora fuori, pronto però a sostituire Mancini (squalificato) nella gara di Europa League contro il Ludogorets. Smalling dovrà invece fare gli straordinari.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini