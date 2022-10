ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma ha presentato ricorso per la squalifica di Nicolò Zaniolo di tre giornate rimediata dopo i fatti di Roma-Betis.

I giallorossi ritengono esagerata la punizione inflitta al calciatore e per questo adesso sperano in una riduzione della pena.

Se il ricorso fosse accolto dalla Uefa, Zaniolo tornerebbe disponibile per l’ultima partita contro il Ludogorets in programma giovedì prossimo, una partita che sarà decisiva per la qualificazione ai sedicesimi di finale.