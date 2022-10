Marsiglia, Veretout nel mirino delle critiche ma l’allenatore lo difende: “E’ un giocatore eccezionale”

AS ROMA NOTIZIE – Igor Tudor, allenatore del Marsiglia, durante la conferenza stampa di presentazione della sfida contro lo Strasburgo in progrmma questa sera alle 21, ha parlato anche del centrocampista Jordan Veretout, ex calciatore della Roma.

“Sento certe domande perché mancano i risultati… Jordan è un giocatore eccezionale, dinamico e intelligente, sa anticipare i momenti della partita. Ha sbagliato un gol ma è un ottimo calciatore”.

Veretout fino a ora ha collezionato 12 presenze con il Marsiglia, per lui ancora nessun gol e un assist all’attivo.