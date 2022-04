La spinta di Friedkin per l’impresa Roma

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dan Friedkin spinge la Roma. Ieri mattina il presidente, scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport, ha assistito alla rifinitura da bordo campo, prima della partenza per Leicester.

Ha parlato con Mourinho e lo staff, ha salutato i giocatori: il patron giallorosso tiene molto a questo trofeo e per questo ha fatto sentire la propria presenza. Questa sera padre e figlio saranno in tribuna al King Power Stadium: quello della Conference League potrebbe essere il primo trofeo della gestione dei Friedkin.

Il presidente ha assistito all’allenamento al fianco di Tiago Pinto, poi un in bocca al lupo alla squadra. Non si è visto spesso Dan Friedkin a bordo campo: in passato lui e i figli erano soliti salire sulla torretta di tre metri installata vicina al campo.

Gli uffici che sono stati fatti ristrutturare a Trigoria hanno un terrazzo che si affaccia direttamente sul campo di allenamento. Accanto agli uffici dei Friedkin ci sono quelli di Tiago Pinto e Mourinho. Il rientro da Leicester è previsto alle 3:30, probabilmente lo Special One imporrà ai giocatori di dormire a Trigoria: domenica c’è già il Bologna.

