La squadra non ci sta: confronto a Trigoria con Fonseca, chiesto il reintegro di Gombar

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La squadra non ci sta ad accettare l’allontanamento del team manager Gianluca Gombar da parte dei Friedkin per quanto accaduto nei minuti convulsi di Roma-Spezia, quando Fonseca ha provveduto al sesto cambio con l’avvallo dello staff seduto in panchina.

Il licenziamento di Gombar ha scosso i giocatori, che apprezzavano molto il lavoro svolto fino ad allora dal giovane team manager giallorosso. E, stando a quanto rivela in questi minuti i siti Corrieredellosport.it e Gazzetta.it, in un lungo colloquio avvenuto a Trigoria, la squadra ha chiesto il reintegro del dirigente.

Dzeko e Pellegrini, capitano e vice, hanno preso la parola nello spogliatoio e hanno chiesto al tecnico di far tornare il team manager che ieri sera ha salutato tutto lo staff e ha lasciato Trigoria. Pur comprendendo le scelte della società, i giocatori sono convinti che l’errore sia collettivo e non singolo. E lo hanno appunto detto a Fonseca ed al suo staff, sottolineando come non fosse giusto prendersela solo con Gombar, quando ad esempio Lorenzo Pellegrini al momento del cambio ha ricordato più volte a tutta la panchina che quello di Ibanez sarebbe stato il sesto cambio.

I toni del confronto tra giocatori e staff tecnico sono stati a tratti anche aspri. Il succo del discorso portato avanti dai giocatori è stato quello di difendere il posto di lavoro di una persona che ovviamente non può godere degli stipendi dei calciatori o dello staff tecnico, soprattutto perché – appunto – la responsabilità era da considerarsi condivisa tra più persone e non addebitabile al solo team manager.

Ora si attende la decisione di Friedkin, a cui spetterà l’ultima parola. Ma nella Roma le acque continuano ad essere agitate.

Fonte: Corrieredellosport.it / Gazzetta.it