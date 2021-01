CALCIOMERCATO ROMA LIVE! – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo giovedì 21 gennaio 2021 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 12:00 – Amadou Diawara (23) è il primo nome sulla lista del Torino dopo aver incassato il “no” del Napoli per Lobotka. La Roma sarebbe disposta a cedere il giocatore ma solo a determinate condizioni economiche. (Tuttomercatoweb.com)

Ore 11:30 – La Roma è tornata in testa nella corsa a Bryan Reynolds (19): alzata l’offerta al giocatore, che ora deve decidere cosa fare…VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:20 – La Roma a caccia di rinforzi in questi ultimi giorni di mercato. In attesa di El Shaarawy (28), che fatica a liberarsi, i giallorossi sperano di cedere per poter poi operare in entrata. Santon piace alla Samp, e Diawara ha diverse richieste. Otavio (25) e Montiel (24) potrebbero essere invece i successivi acquisti. (Gazzetta dello Sport)

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI…