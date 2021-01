ULTIME DA TRIGORIA – Problemi muscolari per Mkhitaryan e Pedro: in dubbio per Roma-Spezia

AS ROMA NEWS – Non c’è pace per la Roma. Dopo il caos generato dalla sconfitta contro lo Spezia di Coppa Italia, ora arrivano brutte notizie dall’allenamento odierno svolto a Trigoria.

Non si sono infatti visti in gruppo né Henrikh Mkhitaryan, né lo spagnolo Pedro. Entrambi hanno accusato dei problemi muscolari, e oggi hanno svolto allenamento individuale.

La loro presenza per la partita di campionato di sabato, e cioè tra appena due giorni, è in dubbio. Sarà dunque decisiva la rifinitura di domani per conoscere le condizioni dei giocatori. Sicuramente out Mirante e Calafiori, che ancora oggi sono allenati a parte.

