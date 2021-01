Stadio Roma, Raggi: “Noi abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, ora tocca ai Friedkin”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – “Per lo Stadio della Roma abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare come amministrazione, adesso la nuova proprietà deve portare avanti il progetto, noi siamo disposti ad ascoltare”.

Lo ha detto il sindaco di Roma, Virginia Raggi, intervenuta questa mattina nella trasmissione radiofonica Strada Facendo in onda sull’emittente radiofonica “Isoradio”.

I Friedkin per il momento non hanno ancora manifestato il loro pensiero pubblicamente sulla questione stadio, che sembra ancora incagliata a distanza di anni dalla presentazione del progetto di Tor di Valle.

Fonte: Isoradio