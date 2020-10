La telecronaca faziosa di Sky, l’esultanza di Dzeko e la mina vagante Roma

PENSIERI SPARSI DELLA SERA – E’ un campionato strano quello che è appena iniziato. Le big stentano a decollare, e per ora ad approfittarne è il Milan, solo in vetta alla classifica. I rossoneri visti ieri sono una bella squadra, organizzata e con un paio di individualità di talento, ma ben lontani dal poter essere una squadra attrezzata per il titolo.

E se la Juventus ha grandi problemi a trovare una quadra da quando è arrivato Andrea Pirlo, l’Inter di Conte continua ad affidarsi più ai gol di Lukaku che ad un gioco capace di rendere la squadra nerazzurra un’armata invincibile. Anche l’Atalanta, che prima sembrava essere lo schiacciasassi ammirato l’anno scorso, ha cominciato a scricchiolare davanti al doppio impegno campionato-Champions.

In mezzo a questo quadro si inserisce la Roma, una squadra di certo non allestita per vincere, ma che può diventare la sorpresa del campionato se riuscisse a trovare maggiore efficacia col potenziale offensivo che si ritrova. Occhio dunque ai giallorossi, che con uno Smalling in più possono diventare una mina vagante. In un campionato che sembra più equilibrato del previsto sarà fondamentale avere una continuità di risultati e non fare passi falsi con le piccole.

Ecco perchè le prossime tre giornate potrebbero essere indicative di quello che vorrà e potrà fare la Roma: se Fonseca riuscisse a fare nove punti contro Fiorentina, Genoa e Parma, i giallorossi potrebbero trovarsi davvero molto in alto prima della sfida col Napoli, e quel punto le cose potrebbero farsi interessanti. Sia chiaro: l’obiettivo resta il quarto posto, ma l’ambizione di poter entrare in un giro di alta classifica deve esserci. Se c’è riuscita la Lazio l’anno scorso con una rosa inferiore, perchè non può farlo stavolta la Roma?

Concludo questi miei pensieri sparsi con due annotazioni: la prima riguarda l’esultanza di Dzeko al gol di Kumbulla, un bel segnale. La seconda è la telecronaca di Sky Sport di ieri sera, a dir poco scandalosa. A un certo punto, tanto era fazioso il racconto del match, che pensavo di aver inserito per sbaglio il doppio audio con il commento dello speaker milanista. Fortunatamente c’ha pensato Kumbulla a placare le mie invettive.

Giallorossi.net – A. Fiorini