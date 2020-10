AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le ultime notizie in giallorosso in tempo reale

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Queste tutte le ultimissime di martedì 27 ottobre 2020:

Ore 12:00 – “Gli atti di convenzione sono pronti in Città Metropolitana – ha detto oggi la Raggi rispondendo ad alcune indiscrezioni di stampa apparse in mattinata- e a breve li firmerò“.

Ore 11:30 – Lo spagnolo Pedro ha affidato a Instagram il suo pensiero sulla partita di ieri: “Complimenti a tutta la squadra per non essersi mai arresa. Adesso in Europa con lo stesso spirito combattivo”.

Ore 10:40 – L’Uefa ha reso noto le designazioni arbitrali per gli incontri di Europa League: Roma-Cska Sofia di giovedì ore 21 sarà diretta dal bielorusso Aleksei Kulbakov, coadiuvato da Dmitri Zhuk e da Oleg Maslyanko. Il quarto uomo sarà Denis Scherbakov.

Ore 9:15 – Stadio della Roma, slitta al 2021 il voto sulla convenzione promesso dalla Raggi prima della fine dell’anno: tempi stretti e delibere non valide. Friedkin, la Roma e i suoi tifosi presi in giro. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Seguiranno aggiornamenti…