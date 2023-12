La tentazione di Mou: contro la viola col tridente pesante

NOTIZIE AS ROMA – Un’idea. Quasi una tentazione. Per la partita di domenica contro la Fiorentina Josè Mourinho sta valutando l’ipotesi di schierare il tridente pesante, togliendo un mediano e inserendo un attaccante.

Il ballottaggio vede coinvolti due giocatori: capitan Pellegrini, non al meglio della forma dopo il lungo stop per via dei soliti guai muscolari, e Sardar Azmoun, centravanti iraniano apparso invece in grande spolvero nelle ultime apparizioni.

La Roma con Azmoun, Dybala e Lukaku in campo ha fatto cose egregie: l’argentino, quando c’è il tridente, tende a decentrarsi a destra, lasciando ai suoi compagni di reparto il compito di attaccare più centralmente. Il belga tende a venire più incontro alla palla, mentre l’iraniano ama attaccare la profondità.

I tre sembrano dunque nati per giocare insieme. Mourinho però deve badare anche all’equilibrio della squadra: con Dybala, Azmoun e Lukaku in campo la Roma perderebbe un centrocampista, passando da un 3-5-2 a un più aggressivo 3-4-1-2. Fino ad ora l’allenatore ha preferito giocarsi questa carta a partita in corso. Ora però riflette sulla possibilità di sorprendere la Fiorentina iniziando fin da subito con uno schieramento più offensivo.

FontI: Leggo / Corriere della Sera