Panchina lunga e Fiorentina stanca: la Roma e Mou con un piccolo vantaggio

AS ROMA NEWS – Un piccolo grande vantaggio per la Roma in vista di domenica arriva dal Parma, che ieri sera ha battagliato sul campo della Fiorentina, prossima avversaria dei giallorossi, nell’ottavo di finale a gara unica di Coppa Italia.

Gli emiliani alla fine hanno perso, ma sono riusciti a trascinare la viola fino ai calci di rigore, dove sono stati poi nettamente battuti (4 a 1) dai più precisi calciatori di Italiano. Ma la Roma ringrazia, perchè all’Olimpico troverà una Fiorentina che avrà sulle gambe i sofferti 120 minuti giocati ieri sera al Franchi occorsi per battere i ducali.

Per una volta saranno dunque i giallorossi a godere del vantaggio di aver potuto preparare una sfida di campionato con tutta la settimana a disposizione: vedremo se questo fattore inciderà nel big match di domenica contro i toscani, soprattutto nella seconda metà di gara, quando le fatiche di coppa potrebbe farsi sentire.

Per la partita di domenica Josè Mourinho avrà a disposizione ancora una volta una panchina lunga: con Pellegrini che torna favorito per una maglia da titolare, Bove potrebbe essere un cambio in più a partita in corso, così come Kristensen, decisivo a Sassuolo, El Shaarawy e soprattutto Sardar Azmoun, diventato l’attaccante in grado di sparigliare le carte subentrando dalla panchina.

Saranno infatti Dybala e Lukaku, che Mou sta gestendo a Trigoria per fargli ricaricare al massimo le pile dopo settimane di fatiche e impegni ravvicinati, i due che dovranno fare ancora una volta la differenza nelle sfide contro le big che attendono i giallorossi. E che incideranno pesantemente sulla corsa alla Champions, tornata più che mai alla portata dei capitolini.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini