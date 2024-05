La Uefa promuove la Roma dei Friedkin: addio al Transfer Balance

AS ROMA NEWS – La Roma e i Friedkin raggiungono un piccolo grande traguardo che aiuterà il club nella ricostruzione della squadra del futuro.

Nella prossima stagione la società non avrà il fardello di uno dei tanti paletti del Fair Play Finanziario, quello relativo al Transfer Balance.

In sostanza negli ultimi anni i giallorossi hanno dovuto rispettare un rigoroso limite sui costi della lista Uefa, con un saldo – definito come la differenza tra i costi (somma di stipendio e ammortamento) dei giocatori in uscita e i costi dei calciatori in entrata – che doveva essere positivo.

Un “blocco” che non ha permesso di operare con libertà sul mercato, e che dalla prossima estate verrà meno. Un limitazione importante in meno per Ghisolfi, prossimo ds ormai pronto all’annnuncio.

Nell’accordo con l’Uefa era stabilito che il Transfer Balance sarebbe decaduto alla fine della stagione 2023/24, applicandosi condizionatamente alle stagioni 2024/25, 2025/26 e/o 2026/27. I risultati del bilancio sono però rientrati negli obiettivi stabiliti da Nyon e quindi non scatterà la condizionale. Per la gioia di tutti a Trigoria.

Fonte: Il Tempo

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!