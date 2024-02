L’agente di Jorginho: “Lo vedrei bene alla Lazio. La Roma? Non è mai stata un’opzione”

AS ROMA NOTIZIE CALCIOMERCATO – Joao Santos, agente di Jorginho, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla trasmissione su Twitch “TV Play” e ha parlato di un possibile ritorno del centrocampista dell’Arsenal in Serie A.

A precisa domanda sulle possibili destinazioni del regista della nazionale azzurra, il procuratore ha risposto così: “Lo vedrei bene alla Lazio con Sarri o alla Juventus con Giuntoli, ma anche al Napoli con Calzona.

Inter e Milan sono due grandi club, mentre la Roma non è mai stata un’opzione“. Jorginho, 32 anni, ha collezionato 16 presenze con la maglia dei Gunners in Premier League. Il suo contratto scadrà a giugno, con opzione per un rinnovo di un altro anno.

Fonte: TV Play

